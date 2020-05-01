Самый низкий показатель тестирования на COVID-19 в Луганской и Донецкой областях



«По тестированию у нас на сегодня не проходят Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9,03 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения)», — сообщил он.

Он напомнил, что послабление карантина возможно, если показатель тестирования в области превышает 12 на 100 тысяч населения. Новости Региона - Сегодня, 10:49 176 В Донецкой и Луганской областях зафиксирован самый низкий показатель тестирования на COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге в Киеве, — пишет «ОстроВ».«По тестированию у нас на сегодня не проходят Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9,03 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения)», — сообщил он.Он напомнил, что послабление карантина возможно, если показатель тестирования в области превышает 12 на 100 тысяч населения. Новости Региона - Сегодня, 10:49 176

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