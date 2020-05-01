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Самый низкий показатель тестирования на COVID-19 в Луганской и Донецкой областях

bot Сегодня, 11:4517Новости
Самый низкий показатель тестирования на COVID-19 в Луганской и Донецкой областях
В Донецкой и Луганской областях зафиксирован самый низкий показатель тестирования на COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге в Киеве, — пишет «ОстроВ».
«По тестированию у нас на сегодня не проходят Донецкая область (9 тестирований на 100 тысяч населения), Луганская область (9,03 тестирований на 100 тысяч населения) и Львовская область (11,98 тестирований на 100 тысяч населения)», — сообщил он.
Он напомнил, что послабление карантина возможно, если показатель тестирования в области превышает 12 на 100 тысяч населения. Новости Региона - Сегодня, 10:49 176

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