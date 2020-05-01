Профилактическое обеззараживание водопроводных сетей
10 июня в Рубежном проведут обеззараживание водопроводных сетей.
Об этом информирует администрация водоканала, — сказано на сайте Рубежанского горсовета.
Так, 10 июня с 7:00 будет проведено профилактическое обеззараживание водопроводных сетей города повышенной дозой гипохлорита натрия. Новости Региона - Сегодня, 12:46 64
Об этом информирует администрация водоканала, — сказано на сайте Рубежанского горсовета.
Так, 10 июня с 7:00 будет проведено профилактическое обеззараживание водопроводных сетей города повышенной дозой гипохлорита натрия. Новости Региона - Сегодня, 12:46 64
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