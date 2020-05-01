Железнодорожное сообщение в Украине могут запустить уже на этой неделе



Запустят все виды поездов, но первыми поедут пригородные электрички, далее поезда дальнего следования — скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на Юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где ждет море. Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а значит не надо будет уже ждать эвакуационные авиарейсы и переплачивать за билеты огромные деньги.

Ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение. Там, где ситуация в пределах нормы — карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не ездят.

«Делать высадку можно, а подбирать пассажиров — из логики принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт — это не только повышение мобильности, но и распространение болезни», — подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий, но не назвав точной даты запуска поездов.

Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут, но они все равно они подорожают в связи с летним сезоном. В это время повышенный спрос на билеты и, как и каждый год с июня и вплоть до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентом — плюс 7%.

Если собираетесь ехать, следует учитывать дополнительное время потому при посадке в вагон будет температурный скрининг. Без маски в поезд пускать не будут. Еще будут интересные новации в купейных и плацкартных вагонах: если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без всяких ограничений.

Очевидно, в одном купе можно будет ехать без маски. «Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут придерживаться масочного режима. Относительно купе и плацкартов, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселиться и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями», — пояснил глава Министерства инфраструктуры.

Также по словам Криклия, запуск внутренних авиаперелетов тоже планируют перенести. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусом, планируют открыть раньше, чем анонсировали, то есть еще до 15 июня. Новости Украины - Сегодня, 12:22 153 Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет Министров. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в программе «Сніданок з 1+1».Запустят все виды поездов, но первыми поедут пригородные электрички, далее поезда дальнего следования — скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на Юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где ждет море. Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а значит не надо будет уже ждать эвакуационные авиарейсы и переплачивать за билеты огромные деньги.Ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение. Там, где ситуация в пределах нормы — карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не ездят.«Делать высадку можно, а подбирать пассажиров — из логики принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт — это не только повышение мобильности, но и распространение болезни», — подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий, но не назвав точной даты запуска поездов.Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут, но они все равно они подорожают в связи с летним сезоном. В это время повышенный спрос на билеты и, как и каждый год с июня и вплоть до 31 августа билеты продают по повышенным коэффициентом — плюс 7%.Если собираетесь ехать, следует учитывать дополнительное время потому при посадке в вагон будет температурный скрининг. Без маски в поезд пускать не будут. Еще будут интересные новации в купейных и плацкартных вагонах: если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без всяких ограничений.Очевидно, в одном купе можно будет ехать без маски. «Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут придерживаться масочного режима. Относительно купе и плацкартов, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселиться и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями», — пояснил глава Министерства инфраструктуры.Также по словам Криклия, запуск внутренних авиаперелетов тоже планируют перенести. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусом, планируют открыть раньше, чем анонсировали, то есть еще до 15 июня. Новости Украины - Сегодня, 12:22 153

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