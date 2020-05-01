Около 300 тыс. жителей ЛНР ежегодно пользуются услугами публичных библиотек – МКСМ

Около 300 тыс. жителей ЛНР ежегодно пользуются услугами 249 публичных библиотек Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."На сегодняшний день в Республике действуют 685 библиотек всех систем и ведомств. Из них 249 – публичные, в том числе 119 работают на селе, а 29 являются специализированными библиотеками для детей и молодежи", – отметил он."Ежегодно услугами публичных библиотек пользуются около 300 тысяч жителей Республики. Из них 146,5 тысячи, или более 50%, составляет молодежь в возрасте до 35 лет", – сообщил Сидоров.Министр уточнил, что, "таким образом, каждый четвертый житель Республики является читателем публичных библиотек".26 мая — Луганск