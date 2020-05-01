МКСМ опубликовало на своем сайте 28 видеоверсий концертов, спектаклей, экскурсий и лекций

Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в рамках культурологического проекта "#Искусство дома" разместило на своем сайте 28 телевизионных версий концертов, спектаклей и экскурсий, а также других видеоматериалов, подготовленных учреждениями культуры Республики. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров."В общем о деятельности в сфере культуры в связи с режимом повышенной готовности важно напомнить о реализации проекта "#ИскусствоДома". На сегодняшний день на сайте Министерства культуры, спорта и молодежи существует вкладка "#ИскусствоДома", где можно посмотреть концерты (Луганской академической) филармонии, спектакли (Луганского академического русского драматического театра) имени Луспекаева, (Луганского академического украинского музыкально-драматического) театра на Оборонной, (Луганского академического) театра кукол", - сказал Сидоров."Сейчас в рубрике #ИскусствоДома" на сайте МКСМ размещено 28 видео. В дальнейшем она будет пополняться новыми материалами по мере их появления", - уточнил он.Рубрика вмещает в себя все видео, отснятые Государственной телерадиовещательной компанией (ГТРК) ЛНР, а также видеоматериалы, созданные самими учреждениями культуры и размещенные на их интернет-страницах."Это лучшие цирковые программы, представленные Луганским государственным цирком, видео-экскурсии по экспозициям Луганского художественного музея, онлайн-проекты и электронные ресурсы библиотеки имени Горького, Луганской молодежной библиотеки, видео-лекции по истории музыки и концерты в рамках проекта "Красная площадь, 7" академии имени Матусовского, другие видеопроекты, создаваемые студентами ЛГАКИ, и многое другое", - рассказали в МКСМ."В рамках проекта телекомпания "Луганск-24" провела съемки и показала в эфире девять спектаклей Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной и Луганского академического театра кукол, 10 концертов артистов Луганской академической филармонии. Работа продолжается. В мае-июне планируется отснять еще 17 концертов, а также видеоэкскурсии по трем крупнейшим музеям: краеведческому, художественному и "Молодая гвардия", - проинформировали в Министерстве.В ведомстве напомнили, что онлайн-проект "#ИскусствоДома", инициированный в апреле МКСМ, Министерством связи и массовых коммуникаций и ГТРК ЛНР, "имеет своей целью сделать для жителей Республики максимально доступными учреждения культуры в период, когда из-за угрозы распространения новой опасной вирусной инфекции для них ограничено посещение театров, филармонии, цирка, музеев, библиотек".26 мая — Луганск