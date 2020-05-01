Реорганизация угольной отрасли является актуальной в сложившейся ситуации – ФП

Происходящая в Республике реорганизация угольной отрасли является актуальной в сложившейся ситуации. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов.

Ранее Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Решение о реорганизации угольной отрасли, принятое Правительством ЛНР, было обусловлено рядом объективных факторов и, бесспорно, является взвешенным и актуальным на сегодняшний день. Потому что, прежде всего, для Республики очень важно сохранить Донбасс угольным краем, которым он был, есть и, я уверен, будет оставаться", – отметил Акимов.

"Хотелось бы также уточнить, что, активизировав динамику по сохранению рентабельных шахт, добывающих востребованный уголь, мы, главное, сохраняем шахтерские коллективы. При этом пополняется бюджет нашей молодой Республики, которая в этом крайне нуждается", – подчеркнул он.

Профсоюзный лидер добавил, что "в свою очередь, те шахты, на которых добыча угля является проблемной, будут сохранены путем перевода их на сухую консервацию".

"То есть, это полное поддержание жизнедеятельности шахты в составе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Углереструктуризация", что тоже является верным путем решения сложившейся проблемы", – пояснил Акимов.

Он напомнил, что "во всем мире угольная отрасль является убыточной, включая Россию, Украину и Европу".

"Однако подчеркну, что своевременная реструктуризация шахт – это самое верное решение в сложившейся ситуации. Поскольку для Республики крайне важно предусмотреть возможность, в том числе, для потенциальных инвесторов и для развития в целом государственного сектора угольной отрасли, востребованности на мировом рынке той или иной марки угля", – сказал председатель ФП ЛНР.

"Я убежден, что большая часть шахт, которые на сегодняшний день являются рентабельными, продолжат свое развитие. И через небольшой промежуток времени, когда уже можно будет делать определенные выводы, мы лишь убедимся в правильности, взвешенности и продуманности сегодняшних решений в отношении реформирования угледобывающей отрасли, как единственно правильных и крайне необходимых для блага нашего Донбасского края", – отметил Акимов.

Ранее Правительство ЛНР принятыми постановлениями утвердило порядок предоставления субсидий и дотаций работодателям для трудоустройства работников ликвидируемых угольных предприятий.

Кроме того, Правительство ЛНР своим постановлением утвердило государственную целевую программу "Содействие в трудоустройстве работников ликвидируемых убыточных предприятий по добыче (переработке) угля", в рамках которой планируется выделить более 121 млн руб. на субсидии и дотации работодателям для создания новых рабочих мест с целью содействия занятости работников ликвидируемых угольных предприятий.

26 мая — Луганск