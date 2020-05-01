Мнение: Украина. Скрипач не нужен

В российском сегменте, как в экспертном так и в общественном, в последнее время вновь возникла тема Украины. Однако возникла она по совокупности совершенно разнородных новостей, которые, подобно снежному кому навалились на сонную украинскую тему. Логика подсказывает, что ничего случайного не бывает. Все имеет свои причины. Так в чем же причины текущего обострения?Определенный и однозначный ответ дать невозможно. Тема слишком многогранна сама по себе. Однако есть возможность предложить несколько версий этого обострения.Первая и самоочевидная - это экономический кризис. Он имеет общемировое измерение, но для Украины приобрел еще и дополнительное значение. Домой вернулись гастарбайтеры работавшие в Европе, что и для того не сильно здоровой украинской экономики оказалось еще более болезненно. Нет человека, нет и необходимости заботится о его рабочем месте. А если этот человек еще и из-за рубежа деньги родственникам шлет, такой человек для нынешних украинских властей просто золотой. У Вас проблемы в экономике? Отвлеките внимание общества от них политикой, учит политическая мудрость! Так что есть вероятность, что на Украине происходит типичный случай отвлечения внимания, правда с далеко идущими последствиями.Вторая. Менее очевидная, но при этом весьма вероятная. Некоторое время украинская тема затихла не только в России, но и в США. Трамп перестал особо превалировать тему Бурисмы и сына Байдена, остальным эта украинская возня и вовсе не нужна. Назначение же американского посла в Киеве оказалось если не сенсацией, то неприятным знаком для многих на Украине. Пришедший курировал учебные программы для стран Восточной Европы. И нелёгок час задумается своих подопечных продвинуть куда-то на высокие посты в армии, спецслужбах, да и в гражданских ведомствах. Прошлые послы хоть были для Киева чужеродными. А этот знает сотни молодых и недооценённых, тех кто страждет быть оценен по заслугам. И вот всплывает планочка с разговором Порошенко и Байдена о прокуроре стоимостью в миллиард. Не нарочно ли она появилась? Не нужно ли разбудить Трампа и показать ему лакомый компромат на противника, чтобы он решил ситуацию более хорошо для Киева и назначил послом не тихого кадровика, а матерого копателя под Байдена.Наконец, третья версия связана с перехватом инициативы в украинской политике теми группами, которые хотели бы вновь вернутся на украинский политический Олимп. О Боже, да какой Олимп? Украинскую политическую Говерлу. Речь идет о командах бывшего президента Украины Порошенко и команде беглого, но возвращающегося олигарха Коломойского. Первому преподнесено уголовное дело, второму лишение права на возврат банка. При этом возврат в политику для любой украинской группы сейчас лежит только в одной плоскости – спрашивать с Зеленского по полной. Тем более прошел уже год, в течение которого Зеленский собирался что то показать избирателям. Пока что показывать особо нечего. Зато есть потребность малость нейтрализовать противника. Так как ситуация лучше не будет, а вот хуже вполне. А ведь именно на фоне кризисов и случаются самые громкие политические катаклизмы. И вот уже ходят слухи, что Зеленский о чем-то говорит с вечным призраком украинской политики Тимошенко и «кумом Путина» Медведчуком. А о чем он с ними может говорить? Да только о том как вместе не дать активизироваться их противникам – Коломойскому и Порошенко.Какая из этих версий правильная неведомо. Но то, что в украинской политике точно начали происходить тектонические изменения – это безусловно. Смогут ли они сейчас раскачать утлую лодку украинской политики? Вряд ли. Но ведь любой шторм начинается с маленького ветра.Так уж получилось, что новый сезон в украинском политическом цирке пришелся на череду громких возвращений или назначений. Речь идет об очередном приходе беглого грузинского Президента и опального одесского губернатора на новые административные вершины. На этот раз он возглавляет офис реформ.Прекрасное место, чтобы ничего не делать, пересылать американские разработки в области управления, отдавать их на мовный перевод, добавлять по тексту в произвольной форме «Слава Украине» и одновременно поругивать нерадивых чиновников, нежелающих меняться в сторону просвещённого Запада под дудку Саакашвилли. Не правда ли, печальная участь украинского бюрократа. «Бесноватый Мишико» кого угодно может вогнать в истерику.Вторым пришедшим стал новый посол США на Украине. Его уже окрестили и демократом (хотя демократом он никогда не был, а фонд, в котором он работал, хотя и ассоциируется с демократической партией, все же не внутрипартийный институт). Приход нового американского посла означает для Киева время нелегких потрясений. У человека, курировавшего образовательные программы, есть немаленький кейс выпускников этих самых программ, с правильно промытыми и проветренными «ветром перемен» разумеется мозгами. А это значит, что если не прямо сейчас, то в обозримом будущем начнется замена кого-то на людей нового американского посла. Первый – командовавший флотом (отсутствующим практически) танкист уже вынужден переместиться с этой ступени карьерной лестницы. А будет их еще много.Параллельно всему попавший под следствие Порошенко начал проводить политический «камбэк». Хоть его и невозможно отмыть от всего того груза крови и горестей, которые он оставил в истории Украины (особенно это касается Донбасса), деньги творят чудеса, а на Украине еще более, и вот уже к офису президента Зе идет толпа поддержки Порошенко. Нет, разумеется, сейчас им скинуть Зеленского не под силу. Да и цели такой нет. Есть цель показать, что Порошенко - это еще пока сила на Украине, которая не желает признавать своего полного поражения, а в будущем это может стать очень весомой вещью. Так как традиции майдана, когда деньги и медийность обеспечивали должный уровень движения, по прежнему живы.Все эти возвращения и телодвижения, по большому счету, вряд ли имеют какое-то сверх значение. Лайнер «Украина» уже получил жуткую пробоину по всему корпусу, да еще и не одну, натолкнулся на кучу мин, обеспечил себе успешную встречу с рядом айсбергов, умудрился определить время распродажи палубы (простите, земли) и массу других столь же чудесных вещей, но так до сих пор и не затонул. Видимо дело в материале. Но управляемей этот лайнер так и не стал. Да и вряд ли станет.Другой плоскостью активности стал Донбасс. Мир на Донбассе был одним из программных заявлений Зеленского. Но с самого начала было понятно, что мир на условиях Украины невозможен (так как это не мир, а геноцид), а мир на других условиях (тех же минских соглашений) в Киеве не готовы принять. Причем похоже, что не готов принять никто. Но принимать надо.В результате, в части мира на Донбасссе мы получили сразу три интересных события. Одно краше другого. Первое, это полет зам. главы администрации президента России Д. Козака в Берлин. Тут прекрасно все. И подготовка в виде заявлений Меркель о том, как она страдала, когда ее компьютер взламывали злые (обязательно) русские (хайли-лайкли, как Вы понимаете) хакеры. Плюс немецкая сторона умудрилась поставить под вопрос освобождение газопровода Северный поток-2 от правил третьего энергопакета. Вовремя, так как до Балтики все же дошел «Академик Черский» готовый продолжить строительство.Мелкий шантаж в исполнении немцев это всегда занимательно. Кто бы им еще объяснил, что им самим в первую очередь нужно выведение этого газопровода из-под этого пресловутого пакета, а они пугать вздумали. Сейчас ситуация стала еще более веселая, так как Германия все же убрала СП-2 под этот самый энергопакет, зато вывела из-под него СП-1. Фактически заменив шило на мыло. Так и хочется воскликнуть «а как дышал, как дышал!».В общем-то немецкие «хотелки» вполне понятны. Их интересовало продолжение нормандских переговоров, хотя украинская сторона сорвала все что можно из решений предыдущей встречи. Но не срослось. Судя по тому как Козак уехал (германской стороне при этом пришлось оправдываться, как это подсанкционный российский чиновник свободно разъезжает по Берлину). А затем народные милиции ДНР и ЛНР начали отвечать на провокации украинской стороны. Причем хорошо отвечать, продуктивно. Из Кремля же донеслось - необходимости во встречах не видим, пока не исполнены прошлые договоренности.А прошлые Киев исполнять не собирается. Более того Зеленский заявил, что он не будет вносить в Конституцию поправки об особом статусе республик Донбасса, да и выборы в местные органы власти в ЛНР и ДНР он успешно сорвал. При этом, начал бахвалиться тем, что может дать еще год на урегулирование (ау, золотая рыбка), а потом у него есть план «Бе» и даже план «Це». Ну а как же президенту Зе, без планов Бе и Це. Никак.Так что на границе между «правильной Украиной» на Донбассе (по мнению некоторых людей в Москве) и неправильной (в Киеве) снова стало жарко. Прилеты, обстрелы (которые и так не прекращались, но сейчас стали более злыми). Воз и ныне там. Хотя есть мнение, что ждать осталось не так уж и долго. Текущая ситуация обязательно должна разрешится переходом к новому качественному состоянию. Будем ждать.Самый интересный вопрос во всей этой украинской истории. Это — что же будет дальше? К чему приведут все эти перестановки, отказы от выполнения ранее взятых обязательств, будут ли скакать перед президентской администрацией? Можно ли предположить, что речь идет о фактическом прекращении украинского проекта «преЗЕдент»?Вряд ли, после года работы песня Зеленского все еще не спета. Мировой экономический кризис хотя и ударит по Украине, но пока что ее бросать не собираются ни ЕС, ни МВФ, предоставляя весьма льготные кредиты и помощь. Да и эффект низкой базы после падения, вызванного комплексным постмайданным разрушением экономики, до сих пор еще не отыгран. Так что и кризис на данном фоне будет выглядеть не так, как мог бы, скорее под лозунгом «не жили хорошо, ну и сейчас не живем», но это не особо важно, поскольку в контексте украинского политикума кризис проявится иначе, как и большие проблемы местного олигархата, которые попытаются решить посредством присасывания к государству. И это будет характерно не для одного условного Пинчука или Ахмедова, а для абсолютно всех в сфере бизнеса.Одновременное высвобождение из армейских и правоохранительных структур тех, кого не пожелает там видеть новый американский посол, может создать критическую массу в политическом пространстве. Оно будет более радикальным, более активным, злым и готовым на борьбу за власть, хотя бы на местном уровне. Тихие украинские селения будет трясти от новых персоналий с сомнительным бэкграундом.В сфере высшей власти, вероятнее всего политический сезон будет проходить под знаменем двух больших игр. Первая – по спасению Зеленского от превращения в неподдерживаемого политического временщика. От него можно ожидать и новых всплесков духоподъёмных предложений на ниве управления государством, лишь бы день простоять, да ночь продержаться. С другой стороны, будет разворачиваться эпическая битва министра внутренних дел Авакова и нового главного по реформам Саакашвилли. Авакову уже тесно в кресле главы МВД, но ему было бы неуютно в кресле премьера, так как сейчас на Украине если и можно создать какое-то правительство, то только разрываемое интересами отдельных олигархов и групп влияния, а это значит, что премьер будет персоналией вокруг которого будут драки, склоки и прочее.Что касается вариантов президентства, то до выборов еще далеко, а для переворота нет предпосылок. В первую очередь потому, что западным кураторам этого не нужно. Так что Аваков предпочтет до поры пересидеть в тесном кресле главы МВД, но очень скоро до него дотянется рука Саакашвилли, который одним из первых предложений попытается сделать реформу МВД. В этом случае, полагаю, скандал будет громким, а эффект от него далеко переходящий границы только одного министерства. Что может предложить Саакашвилли? Учитывая, что до сих пор он в основном только исправно штудировал зарубежные (главным образом американские методички) и пытался их воплотить (в частности в Грузии) то все будет примерно так.Во-первых, у МВД попытаются забрать несвойственные (по мнению Саакашвилли) функции, урезав целый ряд функций, в том числе связанных с разрешительной деятельностью и лицензированием. И тут надо полагать будет покушение на самое святое – деньги. Поскольку именно разрешительная работа приносит львиную долю взяток.Во-вторых, будет проведена попытка продвинуть проект усушки структуры силовых подразделений в рамках МВД. Такого многообразия силового элемента МВД и его распространенности уже не будет. Почему? Потому что силовики - это ресурс Авакова и угроза всем остальным. А во-вторых потому, что методички говорят, что должно быть единоначалие и структурное единство.В-третьих, сокращение штатов. Как минимум 20% персонала МВД будет предложено пустить под нож. За счет укрупнения структур. За счет избавления от ненужных функции и т.д. А это, как все прекрасно понимают, прямой вызов Авакову, который потеряет зависимых от него людей, а также свою репутацию в МВД, т.к. в этом случае будет понятно, что Аваков не может противодействовать напору Саакашвилли.Еще одним предложением будет, скорее всего, передача на аутсорсинг информационной работы МВД, в частности прием от граждан заявлений будет предложено проводить не силами МВД (дежурной службы), а какой-то нанятой диспетчерской службы. В таком случае оформляться будет не 30-40% жалоб граждан, как это обычно происходит в ведомствах МВД, а 100 %. Так как компания, которая будет предоставлять диспетчерские услуги банально будет заинтересована в том, чтобы светить все, а это, как вы понимаете, для Авакова будет очень неприятно, так как статистика и по росту преступности и по раскрытиям уйдет в большой негатив.При этом все данные реформы будут работать и послужат улучшению работы ведомства. Но за счет политического и силового веса самого Авакова, если, азумеется, ему не удастся как-то успокоить яростного грузина. Так что я не исключаю, что внезапно будут обнаружены материалы, доказывающие что… ну что гадать не будем. У Саакашвилли богатый опыт общения с наркотиками, его могут попытаться поймать на коррупции, например, на взятке, да и кроме этого может быть много разных грешков, о которых вдруг может знать МВД, ну или догадывается, что они есть. В любом случае, тандем Аваков – Саакашвили идеален для самосохранения Зеленского. Пока они будут заняты разборками друг с другом, Зеленский может сосредоточится на подготовке обороны от возможных будущих атак на него.Вот в таком состоянии украинская политика уходит в лето 2020. Напряженное и горячее лето мирового экономического кризиса и более локального, но перманентного украинского политического кризиса. При этом чего-то более серьезного ждать не приходится до осени. А осенью трясти будет весь мир. От зашкаливающей политической активности на всех фронтах на фоне президентской компании в США и целого ряда других процессов. Но это уже совсем другая история.Михаил Тирских