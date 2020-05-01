Киев попытался перенести из гумподгруппы вопрос открытия пунктов пропуска – Кобцева

Представители Киева на состоявшемся сегодня в формате видеоконференции заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам попытались перенести обсуждение дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР в подгруппу по вопросам безопасности Контактной группы. Об этом по итогам переговоров сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.Она отметила, что на состоявшемся в режиме видеоконференции заседании гумподгруппы украинская сторона "продемонстрировала полный деструктив"."Они (представители Украины) ушли от достижения договоренностей по освобождению (удерживаемых сторонами) людей, по открытию дополнительных пунктов пропуска. Они ушли от достижения договоренностей по всем вопросам повестки дня и попытались вопрос открытия (дополнительных) пунктов пропуска перенести в группу по безопасности", - заявила Кобцева."Вот как (президент Украины Владимир) Зеленский врал во время своей (состоявшейся 20 мая в Киеве) пресс-конференции по поводу выполнения Минских соглашений, такая же позиция Украины была на сегодняшних переговорах (гумподгрупы)", - сказала она.Представитель ЛНР отметила, что вместо обсуждения актуальных вопросов повестки дня украинская сторона попыталась вынести на обсуждение группы дополнительные темы, не имеющие отношения к Минским соглашениям."То есть они (украинская сторона) пытались размыть работу группы, в частности, внеся в нее дополнительные вопросы для обсуждения, например, ввести в группу госпожу (уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу) Денисову по (обсуждению вопроса) передачи лиц, осужденных до конфликта, хотя этот вопрос не имеет никакого отношения к Минским соглашениям", - пояснила Кобцева.Ранее она сообщала, что украинская сторона заявила о своей неготовности обсуждать вопрос открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста.Киев открыл пешее движение по восстановленному пролету 20 ноября 2019 года. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости конструкция не позволит обеспечить условия для работы экипажей скорой помощи. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; в районе пункта пропуска регулярно фиксируются летальные исходы.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.26 мая — Луганск