Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник, использовавшийся ВСУ для разведки артцелей

Народная милиция ЛНР перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, который ВСУ планировали применить для корректировки огня по селу Логвиново. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"В свою очередь основной функцией применения БПЛА для боевиков ВСУ остается корректировка огня артиллерии по населенным пунктам нашей Республики", - сказал он.

"Вчера была пресечена очередная коварная попытка преступников 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществить минометный обстрел населенного пункта Логвиново с применением БПЛА "Фантом" для корректирования огня, который, благодаря слаженным действиям нашим специалистам комплекса РЭБ "Тритон-М1" был перехвачен и посажен, а командир украинских боевиков (полковника Валерий) Гудзь только лишился очередного дорогостоящего БПЛА", - заявил Осадчий.

"Материалы, изъятые с флэш-накопителя беспилотника, где имеются кадры размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах, изучаются специалистами нашей разведки и впоследствии будут переданы международным наблюдателям", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 мая — Луганск