Луганская библиотека в год 40-летнего юбилея проводит комплекс мероприятий для молодежи

Луганская молодежная библиотека проводит комплекс мероприятий "На одной волне с молодежью", посвященный 40-летию со дня создания учреждения культуры. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.На протяжении всего времени работы учреждение культуры являлось центром молодежного чтения, информационной, творческой и организационной поддержки молодежи. Библиотека тесно сотрудничает с государственными и общественными организациями, творческими и интеллектуальными объединениями молодежи, активно внедряет инновационные формы работы."В юбилейный год библиотека проводит комплекс мероприятий "На одной волне с молодежью", куда вошли проекты, посвященные 40-летию библиотеки: фото челлендж "#Селфи Вбиблиотеке" (фотосъемка в любимых местах библиотеки), библиолетопись "Жизнь замечательной Library" (фоторепортаж о лицах и событиях библиотеки), минута славы "Лучший читатель библиотеки", квест-экскурсия "Семь чудес библиотеки", акция "БиблиоСумерки: Энергия молодости", "БиблиоБенефис" и другие", - рассказал Сидоров.Также в 2020 году библиотека осуществляет проекты, часть из которых основана на использовании современных дистанционных информационно-коммуникационных технологий. Среди них электронный проект "Литературная карта Республики", целью которого является создание регионального электронного ресурса, раскрывающего литературное наследие края, города, района."Действует интернет-акция "Поймай за чтением!", где участники с помощью фотографий по-особому выражают свой взгляд на книгу в жизни молодежи. В рамках проекта "Литературная среда онлайн" запущена новая творческая акция – видеоконкурс авторской поэтической декламации "Звучит поэзия во мне", где на открытой интернет-площадке начинающие поэты читают свои стихи для широкой читательской аудитории", - сказал министр.Он добавил, что на базе библиотеки создан и действует Совет молодых библиотекарей ЛНР, куда вошла наиболее активная молодежь. Работа Совета направлена на повышение профессионального мастерства путем обмена опытом, участием в открытых дискуссионных площадках, тренингах, мастер-классах, конкурсах.Луганская областная библиотека для юношества была создана 1 декабря 1980 года по решению Ворошиловградского областного совета народных депутатов. Первая запись в инвентарной книге сделана 18 декабря 1980 года, а первых читателей библиотека приняла 1 сентября 1984 года. На основании распоряжения Совета министров ЛНР в 2015 году библиотека была переименована в государственное учреждение культуры ЛНР "Луганская молодежная библиотека".26 мая — Луганск