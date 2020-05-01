Обстрелы со стороны ВСУ показывают отношение Киева к жителям Донбасса – Народная милиция

Обстрелы территории Республики со стороны ВСУ подтверждают негласную позицию Киева о "второсортности" населения Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что вооруженные силы Украины неоднократно были замечены в размещении вооружения и военной техники в жилых кварталах, что подтверждается не только фотографиями и видеозаписями очевидцев, но и наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Тактика ведения огня из жилых кварталов населенных пунктов является свойственной именно украинским карателям, поскольку они не считаются ни с жизнями и здоровьем населения, проживающего на территории оккупированной ВСУ, ни тем более с населением Луганской Народной Республики", - сказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства уточнил, что свидетельством этого являются постоянные артиллерийские удары по домам мирных жителей, объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения с территории населенных пунктов, подконтрольных ВСУ.

"Таким образом, украинские боевики, являющиеся в большинстве своем уроженцами центральной и западной Украины, используют мирное население Донбасса как живой щит, надеясь подобными преступными действиями спровоцировать ответный огонь Народной милиции", - подчеркнул Осадчий.

"Это в очередной раз подтверждает негласную позицию официального Киева о "второсортности" населения Донбасса и является ничем иным как оправданием геноцида, проводимого карательными украинскими войсками в Луганской и Донецкой Народных Республиках", - добавил он.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 мая — Луганск