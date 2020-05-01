Незнание схем минирования стоило жизни трем бойцам ВСУ, пять ранены – Народная милиция

Три бойца ВСУ за четыре дня погибли, еще пятеро получили различные ранения, подорвавшись на украинских минах при попытке минирования местности в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", опасающееся активизации действий Народной милиции ЛНР по переносу линии соприкосновения от населенных пунктов и критически важных объектов Республики, распорядилось активизировать минирование местности".

"В этих целях в подразделения 25-й и 93-й бригад направлены группы минирования от 143-го центра разминирования ВСУ. Но незнание личным составом данных соединений расположения новых минных заграждений привело к очередным небоевым потерям", – рассказал Осадчий.

"Так, за четыре дня от подрыва на противопехотных минах погибло трое боевиков, еще пятеро получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести, включая ампутацию конечностей", – уточнил представитель Народной милиции.

Ранее Осадчий сообщал, что более 1900 военнослужащих ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах, с начала военной агрессии Киева против жителей Донбасса.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 мая — Луганск