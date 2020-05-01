Некомплект личного состава в двух бригадах ВСУ в "ООС" достиг 58% – Народная милиция

Некомплект личного состава в двух бригадах ВСУ, дислоцирующихся в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа и низкой привлекательности военной службы достиг 58 %. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в подразделениях ВСУ в зоне "ООС" продолжает наблюдаться острый некомплект личного состава, "вызванный слабой привлекательностью военной службы среди граждан Украины и осложняемый ситуацией с эпидемией коронавируса в частях и соединениях объединенных сил".

"По данным нашей разведки некомплект личного состава в 25-й и 93-й бригадах ВСУ, с учетом находящихся на излечении и самоизоляции более 300 больных коронавирусом военнослужащих, уже достиг 58%", - сообщил Осадчий.

Он добавил, что "отсутствие личного состава в соединениях привело к изматыванию военнослужащих и практически бессменному несению дежурства на передовых позициях".

Ранее Осадчий сообщал, что командиры бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за низкой укомплектованности подразделений привлекают штатных медицинских работников для несения службы в суточных нарядах.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко информировал, что укомплектованность бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") составляет менее 60%.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

26 мая — Луганск