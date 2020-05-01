Прогноз погоды в Луганске на 27 мая
В Луганске завтра, 27 мая ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +6 +8ºС, днем +20 +22ºС. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +30,6ºС в 1995 году
минимальная
+ 0,9 ºС в 1953 году.
Народный календарь: 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: «На Сидора отойдут все сиверы (холода)». Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: «На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково». В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло. Погода в Луганске - Сегодня, 16:46 36
Температура воздуха: ночью +6 +8ºС, днем +20 +22ºС. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +30,6ºС в 1995 году
минимальная
+ 0,9 ºС в 1953 году.
Народный календарь: 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов: «На Сидора отойдут все сиверы (холода)». Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета: «На Сидора сиверко (северный ветер), и все лето таково». В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло. Погода в Луганске - Сегодня, 16:46 36
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