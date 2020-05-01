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Туман ожидается в ЛНР ночью и утром 27 мая

root Сегодня, 17:4519Новости
Туман ожидается в ЛНР ночью и утром 27 мая
Сильный туман ожидается местами на территории Республики ночью и утром 27 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 27 мая местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
26 мая — Луганск

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