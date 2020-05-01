Общественники почтили память добровольцев из РФ, погибших в боях за донецкий аэропорт (ФОТО)

Представители Общественной палаты (ОП) ЛНР почтили память российских добровольцев, погибших в боях за донецкий аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе консультативно-совещательного органа Республики.Международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева впервые подвергся атаке со стороны украинских войск 26 мая 2014 года, когда Киев применил боевые вертолеты и истребители. В ходе боев погибли несколько десятков человек: ополченцев, сотрудников аэропорта, мирных жителей. На следующий день нацгвардия Украины взяла под контроль терминалы аэропорта. Силы ДНР освободили территорию аэропорта в январе 2015 года.Общественники, а также участники боевых действий и представители Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля в шестую годовщину авианалета ВСУ на донецкий аэропорт возложили цветы к памятнику российским добровольцам, который находится в луганском сквере имени героев "Молодой гвардии"."26 мая 2014 года, шесть лет назад, украинская армия впервые применила авиацию по силам ополчения. В этот день погибло более 40 человек – добровольцев из Российской Федерации. Именно поэтому сегодня мы возлагаем цветы к памятнику героев, которые приехали защищать нашу территорию из разных городов России", - сказал председатель ОП ЛНР Алексей Карякин."Люди сознательно изменили свою жизнь и вместо того, чтобы находиться в своих уютных и мирных городах за тысячи километров от Донбасса, они приехали защищать наш народ, нашу историю и право на жизнь от вооруженной агрессии Киева. Спасибо им за это", - добавил он.Заместитель председателя ОП Виктор Рябичев отметил, что жители Донбасса не забудут военные преступления Киева."Мы чтим память всех, кто героически отдал свои жизни ради нашего будущего. Бесчеловечное преступление, совершенное украинской армией, никогда не будет забыто, как и имена тех, кого с нами больше нет", - сказал он.26 мая — Луганск