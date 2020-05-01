Активисты "Мира Луганщине" напомнили жителям Первомайска о подвиге героя-земляка (ФОТО)
Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" напомнили жителям Первомайска о подвиге земляка, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, военного летчика Николая Федоричева. Об этом сообщили в пресс-центре Первомайского территориального отделения ОД "Мир Луганщине".
"В рамках акции "Горжусь своими земляками", действующей на территории Первомайска, по инициативе местного территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" активисты движения напомнили жителям города о выдающемся соотечественнике, старшем летчике 683-го Полоцкого штурмового авиационного полка, Герое Советского Союза лейтенанте Николае Филипповиче Федоричеве", - рассказали общественники.
В ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине со дня Великой Победы, ребята раздали первомайцам более ста буклетов с информацией о нем.
"Николай Федоричев встретил войну семнадцатилетним юношей и после окончания летной школы всего за восемь фронтовых месяцев совершил 105 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку переднего края обороны. Он нанес огромный урон живой силе и технике противника, за что был отмечен наградами и получил звание Героя Советского Союза. Мы гордимся тем, что такой человек всю свою жизнь прожил в Первомайске и работал на его благо, и не позволим забыть о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом", - прокомментировала активист местного теротделения ОД "Мир Луганщине" Юлия Скрепинская.
Николай Филиппович Федоричев родился в селе Нижняя Федотовка - ныне деревня Федотово Орловской области - в 1923 году. В 1930-х годах семья переехала в Ворошиловград, где Федоричев окончил школу и аэроклуб Осоавиахима – советского Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Осенью 1940 года поступил в Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. В 1944 году окончил училище, сражался на I Прибалтийском, затем — на III Белорусском фронтах. После демобилизации в 1946 году жил и трудился в Первомайске. В 1948 году окончил Кадиевский (ныне Стахановский) горный техникум, в 1952 — Донецкий индустриальный институт, после чего работал на строительстве шахт в Донбассе. Скончался в 1991 году.
26 мая — Луганск
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