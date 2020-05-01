Активисты "Мира Луганщине" напомнили жителям Первомайска о подвиге героя-земляка (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" напомнили жителям Первомайска о подвиге земляка, ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, военного летчика Николая Федоричева. Об этом сообщили в пресс-центре Первомайского территориального отделения ОД "Мир Луганщине"."В рамках акции "Горжусь своими земляками", действующей на территории Первомайска, по инициативе местного территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" активисты движения напомнили жителям города о выдающемся соотечественнике, старшем летчике 683-го Полоцкого штурмового авиационного полка, Герое Советского Союза лейтенанте Николае Филипповиче Федоричеве", - рассказали общественники.В ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине со дня Великой Победы, ребята раздали первомайцам более ста буклетов с информацией о нем."Николай Федоричев встретил войну семнадцатилетним юношей и после окончания летной школы всего за восемь фронтовых месяцев совершил 105 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку переднего края обороны. Он нанес огромный урон живой силе и технике противника, за что был отмечен наградами и получил звание Героя Советского Союза. Мы гордимся тем, что такой человек всю свою жизнь прожил в Первомайске и работал на его благо, и не позволим забыть о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом", - прокомментировала активист местного теротделения ОД "Мир Луганщине" Юлия Скрепинская.Николай Филиппович Федоричев родился в селе Нижняя Федотовка - ныне деревня Федотово Орловской области - в 1923 году. В 1930-х годах семья переехала в Ворошиловград, где Федоричев окончил школу и аэроклуб Осоавиахима – советского Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Осенью 1940 года поступил в Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. В 1944 году окончил училище, сражался на I Прибалтийском, затем — на III Белорусском фронтах. После демобилизации в 1946 году жил и трудился в Первомайске. В 1948 году окончил Кадиевский (ныне Стахановский) горный техникум, в 1952 — Донецкий индустриальный институт, после чего работал на строительстве шахт в Донбассе. Скончался в 1991 году.26 мая — Луганск