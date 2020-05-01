Харьковский съезд вЂ“ предательство, развязавшее руки палачам

Пересматривая кадры уже архивных съёмок и выпусков новостей 6-летней давности, которые хронометрировали все события на Донбассе, я не могу отделаться от навязчивой мысли из серии «а что, если бы...» Да, история не знает сослагательного наклонения. Но если бы тогда, в декабре 2013-го Янукович повёл себя, как президент, а не как подневольная и трусливая тряпка, ничего бы из того, что происходит сейчас, не случилось.Впрочем, у меня есть и гораздо более аргументированные претензии. Если бы уже в конце февраля 2014-го, после бегства «легитимного», верхушка Партии Регионов не струсила и не пожадничала, весь Юго-Восток мог бы повторить судьбу Крыма. Для этого достаточно было использовать админресурс и не пожалеть денег. И тогда у нас были бы все шансы. Не только отстоять своё право жить так, как мы считаем нужным, но и сохранить тысячи жизней.Но, увы. Те, за кого мы на протяжении многих лет отдавали свои голоса, нас предали. И, ради спасения своих счетов и задниц, вместо сопротивления предпочли побежать договариваться с уродами. Понятно, что когда речь идёт о личной безопасности и преференциях, перспективы безликого и безымянного электората отходят в тень и о нем думают в последнюю очередь. Если думают вообще.Но ведь тогда действительно был шанс. Пожалуй, уникальный за всю новейшую историю этого недогосударства. Все упиралось лишь в желание его использовать.Объяснюсь. Если бы в день бегства Януковича вместо бессмысленного протирания штанов на Харьковском съезде, на котором Кернес оправдывался перед Коломойским и бил себя пяткой в грудь, доказывая, что он не сепаратист, его участники-регионалы, разъехавшись по местам, используя имеющийся у них на то время мощнейший админресурс и немалые деньги, бросили весь свой потенциал на мобилизацию населения, установку блокпостов и прочие действия, которые бы показали всему миру, что Юго-восток действительно готов не подчиняться захватившим в Киеве власть рагулям, - уверена, у нас бы все получилось и нас бы услышали. И затевать АТО против половины страны не посмел бы никто…Да, с большой долей вероятности допускаю, что сейчас бы на пляжах Одессы не было бы иностранных туристов. И в Харькове с Днепропетровском сейчас была бы совершенно другая жизнь. И Херсон с Запорожьем испытывали бы определённые неудобства.Но! При этом на было бы 2-го мая в Одессе. 9-го мая - в Мариуполе. 26-го мая - в Донецке, 2-го июня - в Луганске. Тысячи человек остались бы живы. Да, наша жизнь изменилась бы до неузнаваемости, но в ней бы не было главного - трагедий и смертей.Стоит ли доход владельцев клубов в одесской Аркадии тех жизней, что были отняты за эти 6 лет? У меня - ответ однозначный. У рестораторов и бизнесменов Одессы - тоже. Фокус лишь в том, что этот самый ответ у нас диаметрально противоположный. И это, увы, больная мозоль моего родного города. Тема «что угодно, лишь бы не бомбили и не стреляли» - долгое время муссировалась на всех юго-восточных форумах.Теперь они в полной мере ощутили прелести жизни на коленях, но по сей день продолжают свято верить в то, что их предала исключительно Россия. Которая (внезапно!) оказалась им должна. Но не выполнила свои обязательства.И на того же Путина они злятся больше, чем на Януковича и депутатов от ПР вместе взятых. И именно Путин у них считается главным виновным в том, что русские не пришли.На самом деле - это весьма больная тема. Лично мне стоившая тонну времени и эмоций. Ибо доказать, что в нынешней ситуации виновата не Россия, а те, кто, выбирая между войной и позором, выбрав второе, принесли на Донбасс войну, а на весь растоптанный, униженный и отданный на откуп носителям галицкого нацизма рагулям Юго-восток и террор, и позор, - уже практически нереально.Шесть лет прессинга и унижений заставили их поверить в то, что в этом виновны не те, кто их предал, а те, кто не пришли.Я понимаю, что так проще. Я понимаю, что так легче. Но, черт возьми, может быть пора уже взглянуть правде в глаза и признать очевидное? И перестать заниматься самообманом, виня во всем русских? Может быть пришло время перестать играть роль обиженок и заявить, что нас кинули.Ровно 22 февраля 2014-го. На Харьковском съезде. Под бурные и продолжительные аплодисменты тех, кто при первой же опасности начал орать, что Украина - не Россия. И тем самым, расставив все точки над i, определил дальнейший ход событий...Юлия ВитязеваБыл я на этом съезде. Когда уезжали все уже было понятно — туфта, как раз по пути узнали, что уже грабят дачу Януковича, но… еще была надежда. Как раз в Луганске в это время первый выстрел прозвучал — местный глава партии Кличко приперся с автоматом на центральную площадь власть новую устанавливать… собрался весь город, если бы поймали — повесили бы нахер… была ночная сессия, Ефремов прилетел из Киева — выступал, клялся сопротивляться. Утром Беркут вывезенный из Киева встречали, и в это время Ефремов записал видеообращение, что Янукович пидорас, а ПР готова сотрудничать с новой властью — он был главой фракции в ВР. Вот тут и пришло прозрение…