ОД "Мир Луганщине" к 22 июня установит в Перевальске памятник неизвестным бойцам РККА

Общественное движение (ОД) "Мир Луганщине" к 22 июня планирует установить в Перевальске памятник четырем неизвестным советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Там рассказали, что останки четырех советских воинов были найдены ополченцами во время Чернухино-Дебальцевской операции. В дальнейшем они были перезахоронены на Аллее славы в Перевальске, где также находятся 17 могил защитников Донбасса, памятники на которых установлены проектом "Не забудем, не простим!" ОД и жителями района.

В пресс-службе отметили, что активисты движения также проявили инициативу установить памятник неизвестным советским солдатам, но для этого требовался более значительный по размерам монумент.

"В Год памяти и славы депутат Народного Совета ЛНР от ОД "Мир Луганщине" Владимир Поляков, который закреплен за Перевальским районом, обратился к председателю Народного Совета ЛНР, руководителю республиканского исполкома движения Денису Мирошниченко по поводу установки памятного знака", - рассказали в "Мире Луганщине".

В ОД сообщили, что инициатива была поддержана и "на сегодняшний день уже сформирован проект памятника и идут подготовительные к его установке работы".

"Те люди, которые забывают свое прошлое, обречены пережить его снова. И мы с вами сейчас переживаем эту войну, потому что много лет назад жители Украины забыли о том, что такое война и фашизм. Святы для нас могилы наших воинов-фронтовиков Великой Отечественной войны и воинов-защитников Донбасса. Это часть нашей жизни, которую мы никогда не должны забыть. Это наш долг", – отметил Поляков.

"Работы по установке памятников планируют завершить до 22 июня, чтобы провести памятное мероприятие в важную и трагичную для всех дату – день начала Великой Отечественной войны", - уточнили в пресс-службе.

26 мая — Луганск