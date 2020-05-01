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Пожар в школе

bot Сегодня, 18:3032Новости
Пожар в школе
Пожарные ликвидировали возникшее в результате короткого замыкания возгорание в здании школы № 20 в Луганске. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС ЛНР.
До прибытия пожарных 67 сотрудников самостоятельно покинули здание учебного заведения.
«Очаг загорания оказался в кабинете химии на втором этаже. Загорание ликвидировано в 13.09. В момент возникновения пожара там находилась преподаватель. Она увидела, как загорелся потолочный светильник. Учитель не пострадала и смогла самостоятельно выбраться из кабинета «, — сказано в сообщении. Происшествия - Сегодня, 18:07 88

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