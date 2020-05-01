Объявлены даты проведения парада Победы и марша Бессмертного полка в 2020 году

Владимир Путин определил даты двух главных событий юбилея Победы. Военный парад состоится 24 июня - собственно, в 75-ю годовщину того самого первого Парада Победы 1945 года.Шествие Бессмертного полка возможно 26 июля, в день Военно-морского флота. Парад ВМФ традиционно проходит теперь в Санкт-Петербурге, значит и символически главное шествие Бессмертного полка может пройти в этот раз именно в родном городе Путина.