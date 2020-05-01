Пограничники задержали трех жителей ЛНР, пытавшихся выехать в РФ по фиктивным справкам

Сотрудники Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР задержали в международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Червонопартизанск" трех жителей Республики, которые пытались выехать за пределы ЛНР, используя фиктивные справки. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

В ведомстве рассказали, что "Службой пограничной охраны Министерства государственной безопасности регулярно проводятся мероприятия по выявлению граждан, которые по поддельным документам и справкам пытаются пересечь Государственную границу в период действия временных ограничений на выезд из Луганской Народной Республики, связанных с пандемией COVID-19".

"Так, в пункте пропуска "Червонопартизанск" пограничным нарядом задержаны трое граждан Луганской Народной Республики, которые с использованием фиктивных справок о прохождении трудовой деятельности на территории Российской Федерации предприняли попытку пересечь госграницу", - говорится в сообщении.

"Поддельные документы у нарушителей изъяты, материалы переданы в органы внутренних дел Республики для принятия решения в соответствии с действующим законодательством", - отметили в ведомстве.

В Министерстве госбезопасности напомнили, что согласно статье 403 УК ЛНР за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.

Напомним, 24 апреля 2020 года Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР определила, а 30 апреля дополнила перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за пределы Республики в период повышенной готовности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,3 млн, из них более 344 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

26 мая — Луганск