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"Лугансквода" из-за ремонта 27 мая сократит подачу воды в несколько городов Республики

Sergey Сегодня, 19:1523Новости
"Лугансквода" из-за ремонта 27 мая сократит подачу воды в несколько городов Республики
Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта на магистральных водоводах 27 мая сократит подачу воды в несколько городов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Там сообщили, что в связи с ремонтом на нескольких магистральных водоводах "27 мая с 8.00 будет сокращена подача воды в Антрацит, Красный Луч, Петровское".
Кроме того, сокращение объемов подачи воды затронет Перевальск, поселки городского типа Бугаевка и Ящиково, а также шахту "Романовская" и частное акционерное общество "Аквасервис".
"Возобновить водоснабжение в рабочем режиме планируется к вечеру 28 мая. Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам", - добавили в "Луганскводе".
26 мая — Луганск

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