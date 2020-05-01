"Лугансквода" из-за ремонта 27 мая сократит подачу воды в несколько городов Республики

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта на магистральных водоводах 27 мая сократит подачу воды в несколько городов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там сообщили, что в связи с ремонтом на нескольких магистральных водоводах "27 мая с 8.00 будет сокращена подача воды в Антрацит, Красный Луч, Петровское".

Кроме того, сокращение объемов подачи воды затронет Перевальск, поселки городского типа Бугаевка и Ящиково, а также шахту "Романовская" и частное акционерное общество "Аквасервис".

"Возобновить водоснабжение в рабочем режиме планируется к вечеру 28 мая. Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам", - добавили в "Луганскводе".

26 мая — Луганск