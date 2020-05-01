Авиакомпания Ryanair возобновит летом только половину маршрутов из Украины
Авиакомпания Ryanair планирует возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов. Об этом свидетельствует анализ обновленного расписания лоукоста, — сообщает avianews.com.
Перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.
Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по трем из семи, из Одессы — по четырем из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.
Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.
Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт.
Ниже опубликован полный перечень маршрутов с информацией о дате перезапуска рейсов. Данную информацию следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля. Новости Украины - Сегодня, 18:49 137
Перезапуск 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.
Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова — по трем из семи, из Одессы — по четырем из семи, из Харькова — по одному из пяти и из Херсона — по одному из трех.
Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному из Харькова и Херсона.
Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю — из Киева в Штутгарт.
Ниже опубликован полный перечень маршрутов с информацией о дате перезапуска рейсов. Данную информацию следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля. Новости Украины - Сегодня, 18:49 137
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