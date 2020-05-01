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Страны ЕС не смогли договориться об открытии границ внутри Шенгена

root Сегодня, 20:150Новости
Страны ЕС не смогли договориться об открытии границ внутри Шенгена

Страны Евросоюза пока не достигли взаимопонимания о возможных сроках открытия границ внутри Шенгенской зоны, сообщил во вторник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.
«Значительная часть нашей дискуссии была посвящена вопросу о том, как поэтапно открыть границы для нормального передвижения», – передает ТАСС слова Шефчовича.
Уточняется, что он не смог дать ответа на вопрос, когда это может случиться, заявив, что, по его мнению, у всех стран ЕС «есть общее стремление вернуться к нормально функционирующему Шенгену, как только это позволят обстоятельства». Кроме того, дипломат заверил, что «Еврокомиссия будет делать все возможное, чтобы способствовать этому».
Напомним, в начале мая Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продержать закрытыми границы до 15 июня из-за коронавируса, а позднее объявила о возможности открыть границы между странами Евросоюза с похожими эпидемиологическими ситуациями, где распространение коронавируса находится под контролем.

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