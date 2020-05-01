Синоптики прогнозируют днем 27 мая в ЛНР до 24 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 27 мая будет колебаться от 5 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 26 мая до 21.00 27 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 20-22 градуса тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 27 мая метеорологи отмечали в 1953 году – плюс 0,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2007 году и составляла плюс 35,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 мая – 03.48, время захода – 20.54. Продолжительность светового дня составит 17 часов 06 минут.

По предварительному прогнозу, при прохождении атмосферных фронтов 28-29 мая ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Днем 28 мая юго-восточный ветер усилится до 15-18 м/с, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

26 мая — Луганск