В Севастополе задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за грабёж

"Экипажу группы задержания в составе старшего сержанта полиции Юрия Голотина и сержанта полиции Ильи Черняева поступил сигнал из торгового центра. Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели мужчину, спешно покидающего супермаркет и преследуемого охранниками магазина. Росгвардейцы задержали подозреваемого. Впоследствии, администратор продуктового супермаркета пояснил правоохранителям, что нажал тревожную кнопку, заметив, как мужчина вынес за пределы кассовой зоны неоплаченный товар. Примечательно, что во время совершения кражи, злоумышленник вел себя вызывающе — он неоднократно показывал в сторону камер внутреннего наблюдения магазина неприличные жесты", — рассказали в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю задержали гражданина, который находился в федеральном розыске.Было установлено, что гражданин 1998 года рождения приехал в Севастополь несколько недель назад. Проверка документов показала, что мужчина находится в Федеральном розыске по подозрению в грабеже.Задержанного передали сотрудникам полиции.фото: Денис Михайленко