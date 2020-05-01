Вернисаж Петра Алексеевича

Страсть к дешевому пафосному пиару буквально в крови у пятого президента Украины. Любое свое публичное выступление он пытается обыграть в стиле актера винницкого театра, страдающего манией величия и алкоголизмом. Вспомните его заявление по «пленкам Деркача»… Страдающее от осознания несправедливости этого бренного мира лицо, мимические гримасы, означающие «величие», «скоробь» и «лишение политической девственности», заученные жесты. Но, в конце концов, Петр Алексеевич переиграл сам себя.26 мая бывший лидер нации должен был давать чистосердечные показания в ГБР по поводу своей богатейшей коллекции картин русских художников. Где он их приобрел, как ввез на территорию Украины, уплатил ли налог и так далее. Вопросы у всех стали возникать уже после опубликования списка полотен, имеющихся в частной коллекции Петра Алексеевича. Даже «порохоботы» заволновались: какого хера в коллекции пятого президента художники, которые неправильно отвечали на вопрос «чей Крым?» и по чистому недоразумению не занесены в список «Миротворца»? Откуда там взялась картина с провокационным названием «Русская красавица», грубо намалеванная имперским живописцем Ильей Глазуновым, неоднократно посещавшим Крым? Где работы известного патриота Пояркова?!Вполне ожидаемо гарант нации на допрос не явился. Однако на этот раз в качестве «уважительной причины» не использовался обычный закос Петра Алексеевича под «срочную встречу с лидерами цивилизации». Границы закрыты, лидеры на карантине. Поэтому было найдено пафосное решение: а давайте организуем выставку «украденных картин» в местном музее имени Гончара. Не знаю, кому именно и куда именно (хотя и догадываюсь) пришла столь блестящая идея, однако она была немедленно реализована.Ровно в 11.00 Петр Алексеевич открывал выставку «личной коллекции» русских художников. Можете пересчитать – ровно 43 полотна. Копеечка в копеечку. Под каждой картиной таможенная декларация неизвестного происхождения, что гарантирует подлинность выставленного объекта искусства «агрессивного государства».Порошенко таким образом как бы демонстрировал недалеким следователям ГБР свое интеллектуальное превосходство. Этакий изысканный, по мнению Петра Алексеевича, троллинг. Следаки не оценили интеллектуальный потенциал нашего «Черчилля» и приехали на его персональный вернисаж со спецназом. Вручать повестку лично. Он же жаловался, что не получал официальный вызов на допрос лично, ссылаясь на «видосики»? Вот и материализовались сотрудники ГБР прямо в музее Гончара. Петр Алексеевич был вынужден быстро и скрытно отходить огородами. Гаранта провели через чулан, заваленный подозрительными картинам и предметами быта трипольских сидельцев. Марина – супруга пятого президента – тем временем отвлекала следователя у входа в галерею, рассказывая о жизненном пути художника Коровина, который откровенно симпатизировал Навальному, хотя умер еще до рождения лидера российских либерастов. Следователь выдал Марине повестку, чем поставил жирную точку в историко-культурном экскурсе.Не известно, переодевался ли Петр Алексеевич во время своего поспешного бегства в женское платье. Да это, честно говоря, и не важно. Организованная им выставка привела к настоящему фурору. Ошеломительный успех. Народ валом повалил посмотреть на работы, которые, по общему мнению, Петр Алексеевич ловко п…л по всему миру. По «порошенковскому залу», как в свое время по резиденции Януковича, ходят возбужденные ценители искусств, оценивая на ходу стоимость коллекции. «А вот за это он на Сотбис заплатил почти лям!». Совершенно неожиданно в центре Киева стала функционировать выставка российских художников, что просто невозможно себе представить! Петр Алексеевич сильно рискует, поскольку его могут внести в список «Миротворца» как популяризатора «русского мира».Чем дальше, тем больше Петр Алексеевич погружается в волнующее гуано элитного мира гламура. Выставка вещественных доказательств по уголовному делу – это, безусловно, сильный ход, не имеющий аналогов в современной юриспруденции и психиатрии. Даже не могу подыскать аналоги. Хотя нет, подыскал! В 2017 году президент Порошенко попал в забавную ситуацию. Жалкий адвокатишко из Вероны (где Джульетта мутила с Ромео) обвинил Петра Алексеевича в присвоении 17 полотен, похищенных из местного музея. Тогда наш лидер отреагировал примерно в том же стиле: скрепя сердце снял работы итальянских мастеров со стен в ванной и лично передал их музею Вероны. Ошалевшие от свалившегося на них счастья итальянцы даже сделали Петра Алексеевича почетным гражданином Вероны, но потом, опомнившись, лишили этого титула. Погорячились.Хотя мне лично идея с выставкой вещдоков очень нравится. Во-первых, следователям ГБР не надо будет заморачиваться с их изъятием. Все находится в одном месте, приходи в любое время, конфискуй, не тревожа чуткий сон хозяина коллекции. Во-вторых, «порохоботы» приобщаются к высокому искусству «страны-агрессора», параллельно решая в уме сложную логическую задачу – «цезрадаабоперемога»? В-третьих, Порошенко выступил с очень полезным почином. Все знают о большой аудиоколлекции уникальных записей, которую гарант собрал за время президентства. Целый ряд отечественных и зарубежных экспертов и спецслужб озабочены вопросом происхождения так называемых «пленок Деркача». Почему бы, работая на упреждение, Петру Алексеевичу не организовать тематическую выставку с условным названием «Я себя под Байденом чищу»? Продемонстрировать оригиналы записывающих устройств, раздать посетителям наушники, чтобы они могли лично ознакомиться с наиболее интересными экземплярами фонотеки? Очень разумная, на мой взгляд, идея.Александр Зубченко