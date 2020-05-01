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В Луганске за прошедшие сутки зарегистрирована смерть от коронавируса

bot Сегодня, 22:450Новости
В Луганске за прошедшие сутки зарегистрирована смерть от коронавируса
Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом пять человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
«Всего по состоянию на 9.00 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики — 384. Выписаны — 184 человека, летальных случаев — шесть», — уточнили в Минздраве. Красота и здоровье - Сегодня, 22:06 225

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