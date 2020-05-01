Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге

"Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней", - сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Фото: ReutersПрезидент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга, передает РИА Новости.Он отрицательно ответил на вопрос, идет ли речь о санкциях, но обещал, что это будет "нечто мощное".В то же время агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США рассматривает возможность введения "ряда санкций в отношении китайских чиновников, а также компаний и финансовых институтов". По данным агентства, речь, в частности, идет о возможности заморозки в США активов китайских чиновников и компаний. В настоящее время, по сведениям Блумберга, продолжаются межведомственные консультации, окончательное решение еще не принято.Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин, приняв законопроект о национальной безопасности, "захватит" Гонконг. КНР сделала США представление из-за заявлений американских чиновников по этому вопросу и пообещала принять контрмеры, если Соединенные Штаты продолжат действовать вопреки ее интересам.Любое решение Китая, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. Он осудил внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга. По мнению Помпео, это нарушает законы Гонконга и игнорирует волю его народа. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительно спокойной обстановки прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения в китайском парламенте проекта о национальной безопасности.Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм ранее выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.