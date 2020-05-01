В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Фото: ReutersЕще 73 пациента с коронавирусом скончалось в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает РИА Новости.Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2183 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены более 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч умерли.В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели.Власти попросили россиян не выходить из дома в период эпидемии без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски.По словам Владимира Путина, Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса.