На два дня остались без воды Красный Луч, Антрацит и Петровское



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«27 мая с 8.00 будет сокращена подача воды в Антрацит, Красный Луч, Петровское», — говорится в сообщении

Кроме того, сокращение объемов подачи воды затронет Перевальск, поселки городского типа Бугаевка и Ящиково, а также шахту «Романовская» и частное акционерное общество «Аквасервис».

«Возобновить водоснабжение в рабочем режиме планируется к вечеру 28 мая. Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — добавили в «Луганскводе». Новости Региона - Сегодня, 08:50 18 «Лугансквода» из-за ремонта на магистральных водоводах 27 мая сократила подачу воды в Антрацит, Красный Луч и Петровское.Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.«27 мая с 8.00 будет сокращена подача воды в Антрацит, Красный Луч, Петровское», — говорится в сообщенииКроме того, сокращение объемов подачи воды затронет Перевальск, поселки городского типа Бугаевка и Ящиково, а также шахту «Романовская» и частное акционерное общество «Аквасервис».«Возобновить водоснабжение в рабочем режиме планируется к вечеру 28 мая. Просим с пониманием отнестись ко временным неудобствам», — добавили в «Луганскводе». Новости Региона - Сегодня, 08:50 18

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