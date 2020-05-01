Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об увольнении

Фото: © cap.ruЭкс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела, передает РИА Новости.Согласно базе данных суда, иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня на 10:00 мск.Ранее в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост главы Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС. Он вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", однако глава МЧС Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.После этого президент России Владимир Путин 29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности руководителя региона назначили депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олега Николаева.Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября. Николаев намерен в них участвовать.