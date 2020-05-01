В России за сутки выявили 8338 заразившихся коронавирусом

Фото: © Алексей Майшев / РИА НовостиВ 85 российских регионах за сутки выявили 8338 пациентов с COVID-19, умер 161 человек, 11 079 выписались, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.Суточный прирост снизился до 2,3%. Число выздоровевших уже несколько дней существенно превышает количество заболевших.Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (2140), Подмосковье (793) и Санкт-Петербурге (387). Также 235 пациентов зарегистрировали в Свердловской области, 231 — в Нижегородской, 203 — в Ростовской, 161 — в Дагестане. У 40,8% нет симптомов.Общее число инфицированных по стране достигло 370 680 человек, 142 208 уже поправились, почти четыре тысячи скончались.Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли.Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия