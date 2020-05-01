Как государство Украина издевается над своими гражданами при пересечении границы со стороны РФ



В ФБ нам прислали отзыв как гражданин Украины пересекал границу со стороны РФ, возвращаясь на Родину в пункте пропуска Гоптовка.

Приводим текст Михаила Марушко полностью. Тут не добавить, не убавить.

«Добрый день!

Хочу поделиться опытом прохождения границы 24 мая 2020 из РФ (Нехотеевка) в Харьков (Гоптовка). Ехал я из Воронежа, на РФ границе были люди, передо мной человек 15. Посмотрели поверхностно чемодан,спросили откуда еду и куда-затем пропустили. На все у меня ушло 20-30 мин.

Затем я зашёл на «ноль» примерно было 16 часов. На «нуле» было большое скопление людей (правда в масках), примерно человек 50, у каждого по 3-4 сумки. Сначала я не понял в чем дело. Постояв немного я подошёл к украинским пограничникам, они попросили меня показать свой паспорт и промеряли температуру. Затем сказали ожидать какого-то автобуса. Просидев примерно час в ожидании я подошёл ещё раз и спросил: «Почему никого не пускают и зачем мы ждём автобуса?» Мне пояснили, что в пешем порядке границу сейчас перейти НЕЛЬЗЯ!!! Только автобус или на машине. Еще сказали, что в телефоне должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО приложение «Дiй ВДОМА» — без него паспортный контроль НЕ пройти!».

Затем все люди стали пытаться скачать это приложение. Мало того, что роуминг и не ловит укр.сеть так ещё процентов 20% пенсионеров у которых просто кнопочный телефон. В итоге я кое-как скачал это приложение. Затем пошёл дождь, а навеса нет, а некоторые ждут автобуса с 12 часов на «нуле» и начали возмущаться! В итоге автобус приехал примерно в 18 часов, но тот момент на «нуле» стояло примерно 70 человек.

Автобус обычный рейсовый Scania без багажного отделения. И здесь начался треш!!! Вся толпа без очереди рынулась с чемоданами в салон, это была ж...па!!! (есть видео). Словами это просто не описать! В итоге минут через 15-20 все влезли в автобус и он нас провез к паспортному контролю Украины. Мы все вышли из автобуса и стали в очередь. На паспортном контроле ты даёшь паспорт и ОБЯЗАТЕЛЬНО показываешь приложение «Дiй ВДОМА», затем спрашивают и записывают полный твой адрес по которому будешь проходить самоизоляцию и действующий номер телефона. После того как проверили паспорт, его оставляют на паспортном контроле себе в окошке и говорят идти проходить таможенный контроль (досмотр сумок).

Здесь начинается полное веселье! Досматривают так, вернее шманают, что за 30 лет прохождения таможней никогда такого не было. Каждый карман, каждую вещь. Придираются ко всему. Конкретно у меня: просмотрели все! Я открыл свой кошелёк, таможенник просмотрел какая у меня есть валюта и пересчитал сколько. Просмотрел все мои кредитки, чтобы были на мое имя. У меня с собой было много документов на мое имя — просматривал, чтобы только были мои. Спрашивал, не везу я чьих либо чужих документов. Затем, у меня была бутылка с минералкой, пограничник ее открыл и понюхал. Что у меня искали, я так и не понял. В толпе слышал, что у людей «приклепались» к лекарствам и требовали рецепт. Одной молодой девушке вообще сказали растамаживать колонки, для компьютера (якобы они дорогие, чем закончилось не знаю).

После прохождения таможни нас всех снова усадили в автобус и сказали ждать. После пришёл водитель автобуса с нашими паспортами и сказал, что снова каждому нужно иди на таможню,но уже с паспортом. А затем сразу сказал, что сможет сам сходить, если ему скинуться по 5 гривен. Эта процедура заняла ещё минут 40 с раздачей паспортов (все находятся в автобусе). Затем на автобусе нас вывезли за пределы КПП Гоптовка.

Автобус остановился и нас по периметру в кольцо окружили полицейские. Никого не выпускали, пока каждый не зарегестрируется в приложении «Дий Вдома», не покажет лично полицейскому. После этого он Вас отмечает в списке, которые передали с таможни. «Киевстар» на КПП не ловит!!! Только «Водафон»!!! Но, если у Вас нет денег на счету для входа в интернет или стартового пакета, то Вы в ближайшем киоске можете купить «в три дорого».

В итоге из «кольца» я вышел в 21 час. Проезд у таксистов или на мини бусе у барыг стоит 400-600 грн до Харькова с человека (за цену как договоритесь). Женщины говорят, что в субботу люди на «нуле» ждали до часу ночи этого автобуса, чтобы проехать 100 метров.

Вот такая трЭшЬ-поездочка! Надеюсь мой отзыв кому-то поможет! Но я НЕ советую НИКОМУ!!! Знал бы НЕ поехал! Всем успехов и хорошего настроения!!!"

Новости Украины - Сегодня, 12:00 233 Из рубрики нам пишут.В ФБ нам прислали отзыв как гражданин Украины пересекал границу со стороны РФ, возвращаясь на Родину в пункте пропуска Гоптовка.Приводим текст Михаила Марушко полностью. Тут не добавить, не убавить.«Добрый день!Хочу поделиться опытом прохождения границы 24 мая 2020 из РФ (Нехотеевка) в Харьков (Гоптовка). Ехал я из Воронежа, на РФ границе были люди, передо мной человек 15. Посмотрели поверхностно чемодан,спросили откуда еду и куда-затем пропустили. На все у меня ушло 20-30 мин.Затем я зашёл на «ноль» примерно было 16 часов. На «нуле» было большое скопление людей (правда в масках), примерно человек 50, у каждого по 3-4 сумки. Сначала я не понял в чем дело. Постояв немного я подошёл к украинским пограничникам, они попросили меня показать свой паспорт и промеряли температуру. Затем сказали ожидать какого-то автобуса. Просидев примерно час в ожидании я подошёл ещё раз и спросил: «Почему никого не пускают и зачем мы ждём автобуса?» Мне пояснили, что в пешем порядке границу сейчас перейти НЕЛЬЗЯ!!! Только автобус или на машине. Еще сказали, что в телефоне должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНО приложение «Дiй ВДОМА» — без него паспортный контроль НЕ пройти!».Затем все люди стали пытаться скачать это приложение. Мало того, что роуминг и не ловит укр.сеть так ещё процентов 20% пенсионеров у которых просто кнопочный телефон. В итоге я кое-как скачал это приложение. Затем пошёл дождь, а навеса нет, а некоторые ждут автобуса с 12 часов на «нуле» и начали возмущаться! В итоге автобус приехал примерно в 18 часов, но тот момент на «нуле» стояло примерно 70 человек.Автобус обычный рейсовый Scania без багажного отделения. И здесь начался треш!!! Вся толпа без очереди рынулась с чемоданами в салон, это была ж...па!!! (есть видео). Словами это просто не описать! В итоге минут через 15-20 все влезли в автобус и он нас провез к паспортному контролю Украины. Мы все вышли из автобуса и стали в очередь. На паспортном контроле ты даёшь паспорт и ОБЯЗАТЕЛЬНО показываешь приложение «Дiй ВДОМА», затем спрашивают и записывают полный твой адрес по которому будешь проходить самоизоляцию и действующий номер телефона. После того как проверили паспорт, его оставляют на паспортном контроле себе в окошке и говорят идти проходить таможенный контроль (досмотр сумок).Здесь начинается полное веселье! Досматривают так, вернее шманают, что за 30 лет прохождения таможней никогда такого не было. Каждый карман, каждую вещь. Придираются ко всему. Конкретно у меня: просмотрели все! Я открыл свой кошелёк, таможенник просмотрел какая у меня есть валюта и пересчитал сколько. Просмотрел все мои кредитки, чтобы были на мое имя. У меня с собой было много документов на мое имя — просматривал, чтобы только были мои. Спрашивал, не везу я чьих либо чужих документов. Затем, у меня была бутылка с минералкой, пограничник ее открыл и понюхал. Что у меня искали, я так и не понял. В толпе слышал, что у людей «приклепались» к лекарствам и требовали рецепт. Одной молодой девушке вообще сказали растамаживать колонки, для компьютера (якобы они дорогие, чем закончилось не знаю).После прохождения таможни нас всех снова усадили в автобус и сказали ждать. После пришёл водитель автобуса с нашими паспортами и сказал, что снова каждому нужно иди на таможню,но уже с паспортом. А затем сразу сказал, что сможет сам сходить, если ему скинуться по 5 гривен. Эта процедура заняла ещё минут 40 с раздачей паспортов (все находятся в автобусе). Затем на автобусе нас вывезли за пределы КПП Гоптовка.Автобус остановился и нас по периметру в кольцо окружили полицейские. Никого не выпускали, пока каждый не зарегестрируется в приложении «Дий Вдома», не покажет лично полицейскому. После этого он Вас отмечает в списке, которые передали с таможни. «Киевстар» на КПП не ловит!!! Только «Водафон»!!! Но, если у Вас нет денег на счету для входа в интернет или стартового пакета, то Вы в ближайшем киоске можете купить «в три дорого».В итоге из «кольца» я вышел в 21 час. Проезд у таксистов или на мини бусе у барыг стоит 400-600 грн до Харькова с человека (за цену как договоритесь). Женщины говорят, что в субботу люди на «нуле» ждали до часу ночи этого автобуса, чтобы проехать 100 метров.Вот такая трЭшЬ-поездочка! Надеюсь мой отзыв кому-то поможет! Но я НЕ советую НИКОМУ!!! Знал бы НЕ поехал! Всем успехов и хорошего настроения!!!"Новости Украины - Сегодня, 12:00 233

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