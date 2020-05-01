Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Возобновление международного авиасообщения в Украине планируется с 15 июня

robot Сегодня, 12:300Новости
Возобновление международного авиасообщения в Украине планируется с 15 июня
Украина планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве 27 мая, — пишет «ОстроВ».
«Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать — на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно восстанавливается с 15 июня», — заявил он.
Министр отметил, что по приезду обратно в Украину человек должен будет пройти 14-дневную самоизоляцию дома. Новости Украины - Сегодня, 11:59 72

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: