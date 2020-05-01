Возобновление международного авиасообщения в Украине планируется с 15 июня
Украина планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве 27 мая, — пишет «ОстроВ».
«Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать — на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно восстанавливается с 15 июня», — заявил он.
Министр отметил, что по приезду обратно в Украину человек должен будет пройти 14-дневную самоизоляцию дома. Новости Украины - Сегодня, 11:59 72
«Если у вас есть желание выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом, вы можете это делать — на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно восстанавливается с 15 июня», — заявил он.
Министр отметил, что по приезду обратно в Украину человек должен будет пройти 14-дневную самоизоляцию дома. Новости Украины - Сегодня, 11:59 72
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