Красный Крест обеспечивает больницы быттехникой
Общество Красного Креста Украины передало Рубежанской больнице бытовую технику.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганскую ОГА.
Так, для нужд медицинского персонала больницы были закуплены холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, ноутбук и три чайника. По словам региональных представителей Общества Красного Креста Украины, врачи в условиях борьбы с COVID-19 работают многодневными сменами и не имеют возможности оставлять свою работу. Именно поэтому бытовая техника поможет персоналу обеспечить надлежащие санитарные условия и сделает их условия труда более комфортными.
Согласно проекту, ОККУ должен передать технику в 100 опорных больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом, по всей территории Украины. Благотворители отметили, что уже 60 больницам оказана помощь. Еще 40 медучреждений получат груз бытовой техники до конца мая.
Кроме Рубежанского больницы, помощь также получат Старобельское РТМО и Лисичанская многопрофильная больница. Новости Региона - Сегодня, 11:45 76
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Луганскую ОГА.
Так, для нужд медицинского персонала больницы были закуплены холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, ноутбук и три чайника. По словам региональных представителей Общества Красного Креста Украины, врачи в условиях борьбы с COVID-19 работают многодневными сменами и не имеют возможности оставлять свою работу. Именно поэтому бытовая техника поможет персоналу обеспечить надлежащие санитарные условия и сделает их условия труда более комфортными.
Согласно проекту, ОККУ должен передать технику в 100 опорных больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом, по всей территории Украины. Благотворители отметили, что уже 60 больницам оказана помощь. Еще 40 медучреждений получат груз бытовой техники до конца мая.
Кроме Рубежанского больницы, помощь также получат Старобельское РТМО и Лисичанская многопрофильная больница. Новости Региона - Сегодня, 11:45 76
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