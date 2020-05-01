COVID-19: статистика по городам Луганской области
По состоянию на 27 мая в Луганской области официально подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр на своей странице в Фейсбуке.
По данным Центра, из 8 исследованных подозрений подтвержден один случай в Лисичанске. 9 человек продолжают лечение.
Статистика заболевших по области:
Лисичанск — 13 (11 выздоровели)
Рубежное — 10 (8 выздоровели)
Новопсков — 10 (5 выздоровели)
Кременная — 6 (6 выздоровели)
Старобельск — 3 (1 выздоровел)
Северодонецк — 1 (1 выздоровел)
Беловодск — 1 (1 выздоровел)
Станица Луганская — 1 (1 выздоровел) Новости Региона - Сегодня, 12:41 6
По данным Центра, из 8 исследованных подозрений подтвержден один случай в Лисичанске. 9 человек продолжают лечение.
Статистика заболевших по области:
Лисичанск — 13 (11 выздоровели)
Рубежное — 10 (8 выздоровели)
Новопсков — 10 (5 выздоровели)
Кременная — 6 (6 выздоровели)
Старобельск — 3 (1 выздоровел)
Северодонецк — 1 (1 выздоровел)
Беловодск — 1 (1 выздоровел)
Станица Луганская — 1 (1 выздоровел) Новости Региона - Сегодня, 12:41 6
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