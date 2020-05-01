Поезд Лисичанск-Киев будет курсировать с 1 июня
«Укрзализныця» открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования по Украине, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.
Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты сейчас можно приобрести онлайн, а в ближайшее время можно будет их приобрести в кассах.
Отмечается, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
«Укрзализныця» 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, — сообщает пресс-служба компании. Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продавать.
Как сообщалось ранее, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов «Интерсити +" :№721/722 и №726/725 Киев — Харьков, №763/764 Киев — Одесса, №711/712 Киев — Константиновка и №740/739 Киев — Кривой Рог.
Новости Украины - Сегодня, 11:12 309
Продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев -Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест. Билеты сейчас можно приобрести онлайн, а в ближайшее время можно будет их приобрести в кассах.
Отмечается, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
«Укрзализныця» 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах, — сообщает пресс-служба компании. Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продавать.
Как сообщалось ранее, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов «Интерсити +" :№721/722 и №726/725 Киев — Харьков, №763/764 Киев — Одесса, №711/712 Киев — Константиновка и №740/739 Киев — Кривой Рог.
Новости Украины - Сегодня, 11:12 309
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