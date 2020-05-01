Поздравление профсоюза работников культуры ЛНР с Днем библиотек
Уважаемые коллеги!
От имени Республиканского комитета профсоюза работников культуры Луганской Народной Республики сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Настоящими помощниками и советчиками на пути к вершинам знаний и мудрости являются библиотекари – верные хранители духовных сокровищ, проводники в мир нового и непознанного. Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников библиотек.
В этот день искренне благодарю вас за верность профессии, за бесценный трудовой вклад в развитие общества и подрастающего поколения.
Желаю вам, уважаемые библиотекари, творческого воодушевления, крепкого здоровья, вдохновения, радости, оптимизма, счастья, добра и новых успехов в вашем благородном деле!
Председатель профсоюза работников культуры ЛНР
Тамара Саянова
27 мая — Луганск
От имени Республиканского комитета профсоюза работников культуры Луганской Народной Республики сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Настоящими помощниками и советчиками на пути к вершинам знаний и мудрости являются библиотекари – верные хранители духовных сокровищ, проводники в мир нового и непознанного. Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует разносторонних знаний, высокой культуры общения, отзывчивости и терпения. Эти прекрасные качества стали отличительной чертой работников библиотек.
В этот день искренне благодарю вас за верность профессии, за бесценный трудовой вклад в развитие общества и подрастающего поколения.
Желаю вам, уважаемые библиотекари, творческого воодушевления, крепкого здоровья, вдохновения, радости, оптимизма, счастья, добра и новых успехов в вашем благородном деле!
Председатель профсоюза работников культуры ЛНР
Тамара Саянова
27 мая — Луганск
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