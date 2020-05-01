ВСУ усиливают обстрелы, точечно уничтожая важные объекты инфраструктуры ЛНР - профсоюз

Киевские силовики усиливают обстрелы территории Республики, целенаправленно уничтожая объекты инфраструктуры ЛНР. Об этом ЛИЦ заявил председатель Общереспубликанского профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности ЛНР Вячеслав Кузнецов.

"Энергетики Республики не понаслышке знают, чего стоят заявления украинской стороны о том, что ВСУ стреляют только в ответ и только по военным. Во время проведения ремонтных работ вооруженные формирования Украины за неполные шесть лет неоднократно подвергали обстрелу ремонтные бригады энергетиков ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания", - рассказал он.

Кузнецов отметил, что целью украинских силовиков является уничтожение важных объектов инфраструктуры Республики.

"Такая политика украинских властей известна энергетикам еще с 2014 года, когда работа под обстрелами стала для них обыденностью. Тогда еще никто не мог даже подумать, что киевские силовики будут вести огонь по безоружным рабочим", - сказал профсоюзный лидер.

"Непрекращающиеся обстрелы не давали возможности ремонтным бригадам восстановить поврежденную вражеским огнем подстанцию Кировска, которая передает электроэнергию для всего города Луганска. И сегодня обстрелы усиливаются, точечно и целенаправленно уничтожаются важные объекты инфраструктуры, жилые дома", - подчеркнул он.

Напомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП). В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 мая — Луганск