"Лугансквода" из-за ремонта водовода прекратила водоснабжение части Лутугино

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" из-за ремонта водовода прекратило подачу воды части Лутугино. Об этом сообщили на предприятии.

"В связи с порывом водовода по улице Ленина, 276 в Лутугино, 27 мая с 09.00 перекрыто водоснабжение частного сектора города Лутугино. Специалисты ГУП ЛНР "Лугансквода" планируют завершить ремонтные работы до 18.00", - говорится в сообщении.

На предприятии принесли извинения потребителям за неудобства и призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

27 мая — Луганск