Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии

"Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо", — сказал дипломат.

Фото: © Michael Kappeler/dpa / globallookpress.comПосол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России, передает РИА Новости.В мае министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге назвала антироссийские санкции бессмысленными и призвала Берлин отменить их. До этого с похожими заявлениями выступал глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.В интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten Мельник назвал предложения об отмене санкций "пощечиной" украинцам.Западные страны ввели санкции на фоне политического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва пошла на ответные меры, ввела курс на импортозамещение и не раз заявляла, что что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отменить антироссийские ограничения.