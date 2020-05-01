Операция прикрытия В«Бегущий кабанВ»

«Отец-основатель украинской нации» (определение дано вице-президентом США Джо Байдном, «пленки Деркача», фрагмент 02, 1 мин. 42 сек.) бежал огородами от следователей Государственного бюро расследований, придерживая полы плаща в районе вспотевших гениталий. Бежать пришлось метров сто, однако для организма гаранта, измученного детоксом и постоянными стрессами, это было серьезное испытание. Он уже далеко не мальчик, чтобы вот так бегать по киевским подворотням. Супруга Марина тем временем отвлекала спецназ, привычно имитируя оргазм… сорри, получение повестки на допрос, выписанной на имя пятого президента Украины.Такой вот интересный получился вернисаж с уклоном в арт-детектив. Штурм здания музея имени Гончара (г. Киев) силовым подразделением ГБР, спикер фракции «ПЕС» Артур Герасимов, слегка придушенный брутальным мужчиной в черном, вопли группы поддержки «порохоботов», желающих насладиться произведениями русских художников, которые почему-то «принадлежат украинскому народу». Даже для украинской действительности, которая зачастую превосходит самые смелые галлюцинации пациентов психиатрических приютов, события развивались как-то уж слишком сюрреалистично.Все начиналось как красивый перфоманс, разработанный политтехнологами Петра Алексеевича под воздействием мескалина и алкоголя. Креативно, зрелищно, безумно. Петр Алексеевич должен был давать показания в ГБР по загадочному делу, получившему в местных медиа название «Русская красавица». Сорок три картины русских мастеров, в том числе работа Ильи Глазунова «Русская красавица», которыми владеет Порошенко, вызвали у следователей некие вопросы. Фабула дела не известна до сих пор. То ли Петр Алексеевич их подпольно приобрел на аукционе «Сотбис» и контрабандой доставил в Конча-Заспу, то ли, наоборот, вывез в свое испанское имение. Слухи ходили разные. Из достоверных утечек был лишь перечень полотен Айвазовского, Коровина, Бенуа, Глазунова и других художников. Если я не ошибаюсь, это было 19-е уголовное дело, касающееся «отца-основателя». Восемнадцатое было возбуждено буквально накануне Офисом генерального прокурора по статье 111 – государственная измена после публикации записей телефонных разговоров Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри. Однако активные действия стали проводиться именно по делу «Русская красавица». Коллекционера русской живописи вызвали на допрос, на который он, естественно, не явился. В необычной маске с узорами Порошенко предстал перед журналистами в музее на открытии выставки 43-х картин, которые одновременно являются вещдоками в уголовном деле. Очень толстый троллинг действий ГБР: вот картины, которые вы считаете украденными, вот документы в красивых рамочках, подтверждающие легальность покупок. Ну и кто из нас дурак? По сценарию Петр Алексеевич триумфально покидает выставку и становится героем дня.Однако что-то пошло не так. На вернисаж прибыли следователи ГБР, потом спецназ. Дверь выломали, Марине вручили повестку, документы в красивых рамочках изъяли. У Порошенко, как оказалось, был «крот» в Бюро, который вовремя скинул эсемеску – «следаки выехали к тебе». Дальше была безумная гонка по подворотням и скандал с супругой в загородном имении. Марину можно понять, поскольку она не нанималась отвлекать следователей, пока муж придерживает полы плаща во время бегства. Запланированного триумфа не получилось, поскольку ГБР испортило концовку шоу с коллекцией пятого президента. Здание музея опечатано, картины охраняет лично директор заведения с местной собакой. И вот что это было?Версию «порохоботов» о репрессиях в отношении величайшего политического деятеля в истории нации сразу отбросим как безумную. На протяжении года президентства Зеленского с «отцом нации» обращались очень бережно. Как с китайской вазой династии Цинь, которую можно приобрести на «Али-экспрессе». Да, вначале немного потаскали на допросы. Однако Петр Алексеевич очень талантливо изображал идиота, упавшего с верхней полки. Абсолютно ничего не помнит о продаже завода «Ленинская кузня» какому-то Тигипко. Потом он начал устраивать театрализованные представления перед зданием ГБР с участием фракции «ПЕС» и членов своей семьи. И, в конце концов, просто забил на повестки, которые ему регулярно приходили. Более тридцати раз не являлся. Затем вообще стал политическим партнером Зеленского, синхронно голосуя со «слугами народа» за «антиколомойский закон» и открытие рынка земли. Грань между новым и старым президентами стерлась, остались лишь некоторые физиологические различия. Поэтому теоретически Петр Алексеевич мог продолжать издеваться над ГБР, сливать в свой «Телеграм-канал» «Трубу прорвало» результаты прослушки руководства Бюро и корчить из себя лидера «антипутинской международной коалиции». В эту концепцию спецназ и бегство огородами ну никак не вписывались.Поэтому появилась версия о согласованной постановке, цель которой – отвлечь внимание от скандала с «пленками Деркача», получившего серьезный международный резонанс. Медийная «соросня», дождавшись основных тезисов из Вашингтона, усиленно делает вид, что ничего не произошло. Точнее, произошло, но это спецоперация Кремля, направленная на подрыв «двухпартийного консенсуса в отношении Украины». «Пленки» являются «дыркой от бублика», «выеденным яйцом» и «бургером без начинки». И вот эту «дырку» американские СМИ усиленно сосут уже неделю по одним и тем же тезисам. «Вашингтон пост» даже начала открыто угрожать Украине крупными неприятностями, если «пленкам российского шпиона дадут ход». Виктор Пинчук раскошелился на внеочередное обращение семи экс-послов США в Украине, которое было опубликовано «Атлантическим советом». Этот «совет» сначала финансировал Николай Злочевскиий через свою злосчастную «Буризму», где в набсовете трудился сынок Байдена. Когда кормушку попалили, финансовое бремя взвалил на себя олигарх Пинчук, известный в узких кругах КГБ под оперативным псевдонимом «Валерий». В заявлении экс-послов подчеркивается, что «попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке поражают… и способствуют ложному и токсичному нарративу». Про «нарратив» я ничего не понял. Однако уяснил, что действия посла Украины в США Валерия Чалого, главы Национального антикоррупционного бюро Сытника, министра внутренних дел Арсена Авакова и премьера Арсения Яценюка, откровенно топивших за Хиллари Клинтон в 2016 году, аж никак не беспокоили экс-послов США. А ведь благодаря усилиям Сытника, Чалого и активистки Демпартии США Чалупы руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт сел в тюрьму. Но это вообще не те нарративы, на которые стоит обращать внимание. А так да: никто не обращает внимания на «пленки Деркача». Только временная послица Кристина Квин обзванивает руководителей Офиса президента Зеленского, лидеров фракций «Слуга народа» и «Голос» с требованием прекратить все действия по делу о государственной измене. И Джордж Кент из Госдепа устраивает истерики по видеосвязи с украинским МИДом вовсе не на тему пленок. Просто погода плохая, и это достает.Удалось ли отвлечь внимание от скандала с «пленками Деркача»? Да. Другой вопрос: а что решает шоу в музее в стратегическом плане? Замолчать тему уже не удалось. Большие средства тратятся на абсолютно неэффективную контрпропаганду. Хочу напомнить, что флешка с записями передана в Офис генерального прокурора, ГБР возбудило по этому факту дело. В обоих случаях главным фигурантом является не Джо Байден, а Петр Алексеевич Порошенко. Да, никаких следственных действий по делам не ведется. Значит, будут решения судов, обязывающие правоохранительные органы заняться выполнением своих прямых обязанностей. И, конечно же, будет продолжение истории в контексте «ложных и токсичных нарративов». Если по каждому такому эпизоду будут гонять Порошенко по задворкам, то его не надолго хватит.Александр Зубченко