Видеоконференция Контактной группы до сих пор не началась – Дейнего

Видеоконференция Контактной группы, запланированная сегодня на 13.00, до сих пор не началась. Об этом ЛИЦ сообщил полномочный представитель ЛНР на переговорах в белорусской столице, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

"Видеоконференция Контактной группы, запланированная сегодня на 13 часов, до сих пор не началась. Полтора часа не удаётся подключиться к видеоконференции. Доступ по ссылке, предоставленной организаторами конференции, заблокирован", - сказал Дейнего.

"При этом украинские сайты рассказывают о том, что представители Украины и ОБСЕ ожидают подключения участников", - добавил полномочный представитель ЛНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев; по социальным, гуманитарным и экономическим аспектам и вопросам реабилитации.

27 мая — Луганск