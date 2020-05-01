Необученный обращению с ВОП боец ВСУ подорвался при установке мин – Народная милиция

Необученный обращению со взрывоопасными предметами (ВОП) боец ВСУ подорвался при установке временных минных заграждений. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В подразделениях 24-й бригады ВСУ, недавно прибывшей в зону "ООС" на замену 59-й бригады, продолжается рост гибели и увечий необученного обращению с взрывчатыми устройствами личного состава", - сказал он.

"Так, на одном из взводных опорных пунктов в районе населенного пункта Светлодарск личный состав отделения по указанию командира производил усиление охраны и обороны позиций с установкой временных минных заграждений. Военнослужащий Меньок, не имеющий элементарных понятий о принципах установки и функционирования дистанционно забрасываемых мин ПОМ-2, попытался взвести их вручную и спровоцировал непреднамеренный подрыв устройства", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что рядовой в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь Северодонецка.

"Командир бригады (полковник Валерий) Гудзь, уже получивший предупреждение о неполном служебном соответствии от командования "ООС" за небоевые потери в соединении, приказал скрыть истинные причины происшествия и представить ранение военнослужащего как полученное в результате обстрела", - добавил Осадчий.

Ранее Осадчий сообщал, что более 1900 военнослужащих ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах, с начала военной агрессии Киева против жителей Донбасса.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 мая — Луганск