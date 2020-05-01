Нарушивший правила безопасности сержант ВСУ на учениях ранил 6 бойцов – Народная милиция

Младший сержант одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), нарушив требования безопасности при проведении плановых учебных стрельб, ранил из автоматического гранатомета шестерых сослуживцев. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "военная служба правопорядка проводит расследование происшествия во втором батальоне 25-й бригады ВСУ".

"В ходе расследования установлено, что во время занятий по огневой подготовке младший сержант Серомашко демонстрировал подчиненному личному составу порядок снаряжения и использования автоматического гранатомета АГС-17. Нарушив требования безопасности при проведении занятий, он присоединил к гранатомету короб со снаряженной лентой и привел оружие в боевое состояние, после чего самопроизвольно произошло восемь выстрелов в направлении строя", – рассказал Осадчий.

"В результате шестеро военнослужащих были эвакуированы в госпиталь с многочисленными осколочными ранениями", – сообщил представитель Народной милиции.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

27 мая — Луганск