Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Прокуратура заставила предприятие Кировска выплатить почти 220 тыс. руб. долга по зарплате

root Сегодня, 15:4515Новости
Прокуратура заставила предприятие Кировска выплатить почти 220 тыс. руб. долга по зарплате
Прокуратура Кировска приняла меры реагирования, в результате которых коммунальное предприятие города погасило задолженность по заработной плате в размере почти 220 тыс. руб., а по налогам – около 106 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Прокуратурой Кировска с целью недопущения нарушений в дальнейшем в адрес руководителя коммунального предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого погашена задолженность по заработной плате в сумме 219 тыс. 825 руб., а также единого социального взноса в сумме 77 тыс. 017 руб. и подоходного налога в сумме 28 тыс. 617 руб. ", – говорится в сообщении.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
27 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: