Прокуратура заставила предприятие Кировска выплатить почти 220 тыс. руб. долга по зарплате

Прокуратура Кировска приняла меры реагирования, в результате которых коммунальное предприятие города погасило задолженность по заработной плате в размере почти 220 тыс. руб., а по налогам – около 106 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Прокуратурой Кировска с целью недопущения нарушений в дальнейшем в адрес руководителя коммунального предприятия внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого погашена задолженность по заработной плате в сумме 219 тыс. 825 руб., а также единого социального взноса в сумме 77 тыс. 017 руб. и подоходного налога в сумме 28 тыс. 617 руб. ", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

27 мая — Луганск