ЧСПК решила с 1 июня разрешить работу государственных нотариусов и прием документов в БТИ

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение о возобновлении с 1 июня работы государственных нотариусов и приема документов в бюро технической инвентаризации (БТИ). Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

"На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введенных ранее в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

Заслушав доклады министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, члены комиссии сочли возможным при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований с 1 июня разрешить работу государственных нотариальных контор и Нотариального архива, возобновить прием документов в БТИ.

"Министерству юстиции Луганской Народной Республики с учетом соблюдения требований по организации работы предприятий в условиях борьбы с распространением COVID-19 возобновить:

- предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор Луганской Народной Республики и Нотариального архива Луганской Народной Республики;

- прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ).

Срок – с 1 июня 2020 года", – определено протоколом заседания ЧСПК.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,4 млн, из них более 345 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом, шесть заразившихся скончались.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

27 мая — Луганск