ЧСПК решила возобновить движение междугороднего общественного транспорта с 1 июня

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на состоявшемся сегодня заседании приняла решение возобновить с 1 июня передвижение междугороднего общественного транспорта при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР."На состоявшемся сегодня заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве Луганской Народной Республики было принято решение об отмене на большей части территории ЛНР некоторых ограничительных мер, введённых ранее в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.Заслушав доклады министра здравоохранения Наталии Пащенко и главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, члены комиссии сочли возможным, при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований, с 1 июня 2020 года разрешить передвижение междугороднего общественного транспорта."Министерству инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики, главам городов и/или районов Луганской Народной Республики: возобновить передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта, с учетом соблюдения Требований по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Срок – с 01 июня 2020 года", - определено протоколом заседания ЧСПК.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 5,4 млн, из них более 345 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 384 случая заражения коронавирусом, шесть заразившихся скончались.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил. C 1 по 12 мая в Республике действовал строгий режим самоизоляции.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.27 мая — Луганск